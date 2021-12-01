مقدّمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"غابت جلسات مجلس الوزراء وتراكمت البنود المؤجلة في أثقل جدول عمل في تاريخ حكومات لبنان ، ففعل رئيس الحكومة عمل اللجان الوزارية على قاعدة "الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء مش ماشي" فانهمكت السرايا الحكومية بالاجتماعات الوزارية لمقاربة الملفات الملحة المتعلقة بمعيشة الناس وأمنهم الصحي.وإزاء انسداد الأفق السياسي في الداخل وتمترس القوى السياسية كل خلف موقفه ، استعان الرئيس ميقاتي على تمرير المرحلة بالتريث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء ، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به كما قال وفضلا عن التأزم الداخلي ، كشفت الساعات القليلة الماضية بأن العامل الإقليمي ليس بالأنس الذي أشيع أمس في ليالي فيينا فالتفاؤل الذي أظهره أمس الأوروبيون حول إيجابية أجواء المفاوضات على الملف النووي الايراني بددته اليوم وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" بنفيها التصريحات التي أشارت الى الانتهاء من نحو 80% من مسودة الاتفاق النووي ، تبعها كشف وكالة الطاقة الذرية اليوم عن أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجة 20 % ، ما من شأنه أن يعرض المفاوضات للانتكاسة أو للانهيار ، وفي ضوء ذلك يتوضح أكثر فأكثر مصير جلسات الحكومة في لبنان.بالعودة الى مقررات اللجان الوزارية في السراي لجنة اجراءات كورونا، قررت تحديد عطلة الاعياد في المدارس من مساء 16 كانون الأول حتى صباح 10 كانون الثاني.وفرض قيود على حركة التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من 17 كانون الأول ولغاية 9 كانون الثاني. وذلك في ضوء عودة أرقام الاصابات الى الارتفاع بشكل مخيف أوروبيا.وفي السراي أيضا إطلاق التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الاجتماعية ومناقشة تطورات ارتفاع سعر صرف الدولار.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "nbn"الحكومة ماشية... لكن مجلس الوزراء مش ماشيصحيح أن هذا هو التشخيص للواقع المعاش على مستوى السلطة التنفيذية ولكن الصحيح أيضا أن الحاجة لضرورة علاج الأسباب واضحة وضوح الشمس...وليست بحاجة إلى طبيب.في تصنيف الاتصالات والمشاورات الجارية في غير اتجاه ، مازالت النتيجة سلبيةفيما تسلل الدوران ضمن حلقة مفرغة إلى أرض الملعب ، ولم يسجل أي تقدم لا على مستوى معالجة ازمة القضاء ولا على مستوى تأمين عودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد.وفيما كانت الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يقدم عليه رئيس الجمهورية ميشال عون العائد من بطولة العرب في الدوحة لدفع الأمور إلى التأهل نحو مرحلة جديدة في ضوء لقاء الإستقلال الرئاسي ، رفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارة إلى بعبدا كأس التريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء ، مؤكدا أنه سعى وما زال يسعى للوصول الى حل ويدعم اي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر.تشريعيا يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس الجمعة المقبل في عين التينة ، فيما دعا اللجان المشتركة إلى جلسة مطلع الأسبوع لدرس إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.ولأن إجراءات كورونا لا يجب أن تخضع لتحاويل... بل لخطوات قاسية تلجم أرقام الوباء المحلية المقلقة بالتزامن مع ظهور متحور اوميكرون و إنتشاره عالميا ، كان لا بد أن تخرج لجنة اجراءات الكورونا بآلية توفق بين اجراءات السلامة المطلوبة رأفة بالعباد وتجنب في الوقت نفسه البلاد الآثار السلبية الكبيرة على القطاعات الاقتصادية والتربوية.وفي أبرز التوصيات الصادرة عن ثلث الحكومة إلزامية التلقيح للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والسياحية ولموظفي القطاع العام والعسكر والأجهزة الأمنية أو إخضاعهم على نفقتهم الخاصة لفحص الـPCR مرتين إسبوعيا.بالإضافة إلى قيود ليلية على التجول ومنع إقامة التجمعات والحفلات كافة بقدرة إستيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان وتحديد فترة إقفال المؤسسات التربوية خلال فترة الأعياد لمدة تقارب الشهر.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"في السيادة، تساهل كثيرون على مدى عقود، فسايروا الوصاية ثم الأوصياء، ليتكبد الوطن كله فقدانا للاستقلال وانتقاصا للكرامة، خمسة عشر عاما على الأقل.في السياسة، تجاهل كثيرون مع ما ارتكب من أخطاء في حق الدستور والميثاق، فكانت النتيجة خللا في التوازن، واختلالا في الشراكة وضربا للوحدة.في الاقتصاد والمال، تسامح كثيرون مع الخطايا في السياسات والممارسات، فحصد اللبنانيون اقتصادا ريعيا، وديونا باهظة، وإفلاسا للدولة، وانهيارا لمختلف القطاعات.في الإصلاح، غض كثيرون النظر عن الفساد على مدى ثلاثين عاما، واستفادوا منه، فصوتوا للشخصيات الفاسدة وللقوى التي غطت الفساد، لندفع جميعا اليوم أغلى الأثمان.في القضاء، أغمض كثيرون عيونهم عن رؤية الشواذات الفاقعة، لنصبح اليوم جميعا أمام واقع لا نحسد عليه.في مختلف نواحي الحياة الوطنية، كثيرون من اللبنانيين يتحملون المسؤولية: مسؤولية المسايرة ومسؤولية التقصير في المحاسبة ومسؤولية الامعان في مخالفة القوانين والخروج حتى على ابسط القواعد.أما في الناحية الصحية، حيث الحياة بذاتها مهددة، فلا تكرروا التساهل، ولا تجددوا التجاهل، ولا تعتادوا التسامح، ولا تفكروا بغض النظر، ولا تغمضوا عيونكم أمام الواقع… فالواقع أن ثمة خطرا متجددا يحدق بلبنان كما العالم، ألا وهو غزوة جديدة لفيروس الموت، لا يمكن صدها إلا بالوقاية واللقاح واتباع الاجراءات التي تعلن عنها الجهات المختصة، بكل دقة وأمانة ومسؤولية عن الذات والآخرين، بلا تذمر ولا تأفف أو حتى فلسفة… ومن هذا الموضوع بالتحديد، نبدأ هذا المساء نشرة الاخبار.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"مقابلات صحافية من دون اسئلة ، أسئلة من دون أجوبة ، إدارة دولة بلا موازنة ، حكومة "عايشي" ، مجلس وزراء لا يجتمع ، دين عام يتغذى من المال الخاص ، القضاء يحاكم ، والمتهمون يحاكمون ، مجلس نوابٍ شرعي ، نواب لا يشرعون .. دستور لا يحترم لكننا في دولة قانون . هل تريدون المزيد من الأمثلة عن الإعجازات والتشويهات والاعتداءات ، على كل المبادىء والمقاييس والمواصفات والوسائل ، التي جعلت دول العالم دولا متحضرة وحولت لبنان دولة مسخا ، تحكمها منظومة محكومة من دويلة.أم يكفي هذا القدر من الصور لنلمس لمس اليد ، هول الكارثة الأخلاقية التي أودت بلبنان ، وحولته من قاطرةٍ ومعلمٍ ومعلمٍ للعالم ولدول الجوار ، الى دولةٍ تخجل بحكامها ، وهم لا يخجلون؟نعم ، يمكن أهل المنظومة أن يهنأوا الآن بعدما أحرقوا كل مراكب الإنقاذ ، وسدوا كل منافذ إصلاح الأحوال مع العرب والعالم ، وعادوا بالخيبة يروون بها ظمأ الشعب ويسدون جوعه، وقد دخل حال النزع الأخير.ولا ينفع مطلقا أن يحاول رئيس الحكومة "العايشي و التي لا تجتمع" أن يرفع إصبعه في وجه سيد الإصبع المرفوع رافضا ان يفرض هذا السيد عليه أمرا واقعا اسمه تعطيل مجلس الوزراء .إذ كان حريا بميقاتي ان يدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع محملا المعطل، أي حزب الله، مسؤولية التعطيل والمقاطعة، و تبعات ما يستجرانه من خرابٍ على الدولة وتجويع للشعب .ولا داعي هنا لتذكير ميقاتي بأن موقفه الرجالي لم يأت إثر انتصار محقق بل جاء في معرض إطلاق شبكة " دعم الحماية الاجتماعية" وهو شكل ملطف من إعلان فقر الحال وبديل أعرج من تطيير البطاقة التمويلية . وسط المصائب جاء ارتفاع الاصابات بالكورونا والخوف من الأوميكرون ليفرضا قيودا على حركة الناس والمطاعم والأسواق في شهر الميلاد ورأس السنة، بما سيضرب أي فرصة للاستفادة من حركة الأعياد لتحسين الوضع الاقتصادي، و لا داعي للشرح بأن الخطوة الحكومية القاسية هي نتيجة غياب سياسة الوقاية المستدامة و المدروسة .وبينما تعمينا الاعتباطية و الفوضى، جاء اعلان وزراة الخارجية اسقاط أكثر من 14000 اسم في الانتشار تسجلوا للمشاركة في التصويت أشبه بضربة سلطوية تحت الزنار.لذلك ايها المنتشرون المحرومون تعالوا الى لبنان وصوتوا بكثافةٍ للتغير، وما في لزوم نوصيكم ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"تعذرت الاجراءات الاحترازية على الوزراء فتم تطبيق القرارات على المواطنيين .. وقيدت حركتهم في شهر النور ومنعوا من التبختر ليلا الا للمجهزين بسلاسل كورونية.هو قرار سيكون حكيما لناحية تدفق غير الملقحين إلى بوابات اللقاح وتمتين المناعة المجتمعية في بلد الفلتان الصحي ودفع من لم يؤمن بالوخز الوبائي الى القناعة بالقوة، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية لكن هذه القرارات ستكون بحاجة الى وجود بلد لتطبيقها..والى سلطة حاضرة وقادرة على مساءلة كل الناس لا الى فرد بعينه ، خرج معزولا من اللقاح وفسحا في المجال أمام طلاب المدارس لزيادة جرعات التلقيح مدد وزير التربية عطلة الأعياد ..وبذلك يأخذ الوزير عباس الحلبي نفسا من مطالب الاساتذة ومواقفهم التصعيدية وفيما سرت مفاعيل التلقيح على الشعب فإن الحكومة تبقى فاقدة للمناعة ومعرضة لتجلطات من جراء إصابتها بكورونا التعطيل ، وفي زيارته قصر بعبدا صباحا أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أن "الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء مش ماشي" ثم عاد وأوضح في السرايا أنه يتريث مجددا في الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس ، آملا أن يقتنع الجميع بإبعاد الحكومة عن كل ما لا شأن لها فيهوعبارة " الحكومة ماشية " طبقها نجيب على القطعة وباجتماعات متواصلة في السرايا بين لجان كورونا وقرارات صحية وتربوية ولجان عمل واختتمها باجتماع مالي "من جميعو "، ضم كل أركان الطبقة المالية عدا ونقدا حتى إن بعض المقررات المتخذة يجري تنفيذها في أرضها بموجب سريان قانون الحكم المنفرد ، أما ما سيحتاج منها الى مراسيم..فختم رئاسة الجمهورية جاهز وهو صاحب سوابق في التوقيع على أكثر من خمسمئة وستين قرارا للحكومة المغفور لها مع حسان دياب ، وتسيير المرافق العامة غب الطلب سوف يستمر الى أن يقضي الله " تمديدا " كان مفعولا ..وتجري التسوية بين الأركان الرئاسية نيابيا وجمهوريا بهدف الاستحصال على الجرعة الثالثة من اللقاح السياسي ، وإذا ما أنجزت الصفقة في تشرين عام ألفين واثنين وعشرين وفي ذكرى أجواء ميلاد رئيس الجمهورية يكون ميشال عون قد دخل ولاية ممدة عن عمر يناهز التاسعة والثمانين والعمر كله..إذا كان الرئيس سيتحمل المسؤوليات لكنه في المقابلة الاخيرة مع قناة الجزيرة أخلى جانبه ..وتبرأ من كل ما وصلنا اليه وألقى باللائمة على آخرين وأحد أبزر هؤلاء الاخرين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أباح اليوم ببعض ما لديه من محفظته السياسية المالية وكشف أنه ولدى أزمة إقفال المصارف عام ألفين وتسعة عشر اقترح على المسؤولين السياسيين أن "يغطوه سياسيا" لإجراء نوع من الكابيتال الكونترول، وأرسل كتبا خطية إلى كل من رئيس الجمهورية و مجلس النواب والحكومة لكنه لم يلق جوابا لا أجوبة محليا على أي من القضايا..فيما كل الغمام الدولي ينقشع دفعة واحدة من مفاوضات فيينا وقد وصلت نسبة تخصيب التفاوض الى سبعين في المئة وسط أجواء محيطة تؤشر الى ترتيب تفاهمات خليجية ايرانية وبينها ما كشفه أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة من أن بلاده سترسل قريبا وفدا إلى إيران في إطار مساعي تحسين العلاقات بين البلدين ، فيما تلقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من نظيره الايراني حسين أميرعبداللهيان وسواء بالايجابيات الاميركية او التسريع الاوروبي والمرونة الايرانية فإن انجاز الاتفاق بات قريبا ، الا اذا استخدمت اسرائيل سمومها كما تتوقع طهران حيث انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده النظام الإسرائيلي الذي يعتمد وجوده على التوتر وقد عاد مرة اخرى الى ترويج أكاذيب من أجل تسميم محادثات فيينا.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"عاد كورونا ليفرض خطره في صدارة الاولويات ، وعادت الاجراءات الاستثنائية ضرورة لا بد منها في البلد الذي تفتك فيه اصلا كل انواع الاوبئة الاقتصادية والسياسية.اومكرون وصل ضيفا ثقيلا بحسب ما اعلن وزير الصحة فراس الابيض، ونسبة الاصابات بكورونا الى ارتفاع، فكان لا بد من اجراءاتٍ ضروريةٍ اتفقت عليها اللجنة الوزارية المعنية ، ليس فيها اقفال تام ، وانما اجراءات عسى ان يلتزم بها اللبنانيون فتبعد عن البلد ما هو أكثر تشددا.ومع فرض قيودٍ على حركة التجوال المسائي الا للمحصنين، تم تمديد عطلة الميلاد للقطاع التربوي من السابع عشر من الشهر الحالي الى التاسع من الشهر المقبل افساحا في المجال امام تفعيل حملة التلقيح .سياسيا لا يبدو ان هناك لقاحا للمعضلة المتحكمة، ومدة الاقفال الحكومي مفتوحة الى حين اقتناع البعض بأنه لا يمكن فرض ديكتاتوريةٍ في لبنان ولو كانت قضائية.وعليه فانه لا دعوة الى جلسةٍ حكوميةٍ قريبا بحسب الرئيس نجيب ميقاتي المتريث كما قال، على امل ان يقتنع الجميع بابعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، فيما شأن الحكومة يسير ومجلس الوزراء هو المعطل بحسب وجهة نظر رئيس الحكومة، فالبحث ما زال مستمرا عن شبكةٍ للحماية السياسية، اما اجتماعيا فقد تم اطلاق شبكة الحماية "دعم" من السراي الحكومي، ومن منبرها كان اعلان ميقاتي عن اتصالاتٍ روحيةٍ على نية لبنان بين الازهر والفاتيكان..في فيينا مفاوضات نووية بغاية الجدية تقف فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية عند ثوابتها القومية، وسيادتها الوطنية، ما يضيق على الدول المفاوضة هامش المناورة، واولى خطوات الحل رفع العقوبات عن الشعب الايراني.اما الحدود الروسية الاوكرانية فقد رفعت مستوى التوتر الى اعلى مداه وسط حشودٍ ومناوراتٍ عسكريةٍ على طرفي الحدود ، فيما الاشتباك الاعلامي والسياسي بين موسكو والناتو بلغ اعلى مداه..مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"بعد عامين من التخبط وتضييع الفرص، وتحت ضغط الشارع واقتراب الانتخابات النيابية، حيث يحاول كل فريق تجميع اوراق الربح، يبدو ان تقدما ما يحرز على مسارين ماليين مهمين.الاول مرتبط بتوحيد موقف لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والثاني اتخاذ المجلس المركزي في مصرف لبنان قرارا بالاجماع قضى بتسليم شركة التدقيق الجنائي alvarez & marsal كل المستندات المطلوبة لاستكمال عملها.اليوم، وبعد ساعات على اعلان توصل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الـ imf الى توحيد الرؤى والارقام بين القطاع المالي ووزارة المال والمصرف المركزي والمصارف، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخبر.المهم هنا ليس توحيد الارقام وحسب، انما انتقال مسار التفاوض مع الـ imf من التخبط والتناقض في صف المفاوضين اللبنانيين، الى مسار دولة تضع بتجانسٍ خطة موحدة، تنقل المفاوضات من شقها التقني، الذي لم يتوقف منذ تسلم حكومة الرئيس ميقاتي ومعها اللجنة المكلفة التفاوض، الى شق التفاوض على السياسات وعناصر برنامج النهوض الاقتصادي.في خطة توحيد الارقام والخسائر التي تحسم نقاطها مبدئيا في لقاء تعقده اللجنة المكلفة متابعة التفاوض عصر غد في السرايا الحكومية، يبدو ان الاتفاق حصل على توزيع الخسائر في شكل يجعل الدولة اللبنانية تتحمل الجزء الاكبر منها، ليتبعها المصرف المركزي ثم المصارف.اما تحميل المودعين ولو الجزء الاصغر من الخسائر، فهو لم يتضح، لا سيما ان رياض سلامة اعلن ان هذه المقاربة لم تتم بعد.ما حصل على مستوى توحيد اللجنة المكلفة متابعة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، هو ترجمة لما قاله الرئيس نجيب ميقاتي اليوم، عن ان الحكومة تعمل، لكن مجلس الوزراء لا يعمل، علما ان ميقاتي هو اكثر من يعلم ان عمل اللجان والوزراء، منفردين، لن يختتم الا بقرارات تبقى حكرا على مجلس الوزراء عندما يجتمع.حتى الساعة، مجلس الوزراء مقفل، ومن اليوم حتى اعادة العمل اليه، مرة جديدة نقول للسياسيين: "خففوا حكي وكتروا شغل، وقفوا تضييع الوقت، من عرقلة مجلس الوزراء، الى تأخير عقد جلسات مجلس النواب، الى ما هناك من فراغات وعراقيل تخلق غب الطلب، وتركونا نجرب نعيش، عالقليلة هيدا الشهر"...