لبنان

أبو الحسن عبر "تويتر": عنوان المرحلة كسب الوقت والصمود الاجتماعي

Lebanon 24
01-12-2021 | 16:43
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غرّد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع "تويتر": "عنوان المرحلة هو كسب الوقت والصمود الإجتماعي والصحي الى أن تأتي اللحظة ويفك أسرنا، الدعوة اليوم هي للتضامن بين اللبنانيين جميعا خصوصا أهلنا في الإغتراب الذين لم ولن يقصروا أبدا في القيام بواجباتهم كي تبقى المستشفيات تحتضن مرضانا بعناية وكرامة".
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