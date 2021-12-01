لبنان

عجاقة لـ"الأنباء" الكويتية: لبنان في الأمتار الأخيرة قبل توقّف الاقتصاد

Lebanon 24
01-12-2021 | 16:53
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رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن "لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية حادة تتطلب اجراءات سريعة للحؤول دون السقوط المريع"، مؤكدا ان "هناك خسائر تتكبدها الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمواطن جراء الجمود الذي يصيب عمل الحكومة، والمسؤولية هنا تقع على القوى السياسية التي تتشكل منها هذه الحكومة.
وأكد أنه "لا أحد يأخذ المبادرة باتجاه انقاذ ما يمكن انقاذه، ويبدو أن هذا القرار له أبعاد خارجية، معتبرا أنه كلما تأخرنا في الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي أضحت عملية النهوض بالمالية العامة مكلفة أكثر وتأخذ وقتا أطول".
وأشار في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى أن "لبنان بات في الأمتار الأخيرة قبل توقف الماكينة الاقتصادية والعملية هنا ليست كبسة زر نشغله لتعمل ساعة نشاء"، لافتا الى أن "العديد من الشركات والمصانع توقفت عن العمل وتوجهت نحو الخارج وكان آخرها مصانع الذهب الذي يعتبر لبنان مصنعا له من الدرجة الأولى".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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