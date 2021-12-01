فوجئ موظفون في الإدارة العامة وصل بعضهم إلى الوزارة الحالية، بحجم الهريان في مؤسسات الدولة إلى درجة اليأس من الإصلاح، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)