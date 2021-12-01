لبنان

هريان

Lebanon 24
01-12-2021 | 17:00
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فوجئ موظفون في الإدارة العامة وصل بعضهم إلى الوزارة الحالية، بحجم الهريان في مؤسسات الدولة إلى درجة اليأس من الإصلاح، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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