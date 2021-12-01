لبنان

الأنظار شاخصة إلى نتائج محادثات ماكرون - بن سلمان

Lebanon 24
01-12-2021 | 17:13
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كتبت "اللواء": "تشخص الأنظار مجدداً إلى ما يمكن ان تسفر عنه المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمّد بن سلمان حول الحد من القيود على لبنان وإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والمملكة المرتبطين بعلاقات مميزة تاريخياً".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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