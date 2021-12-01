لبنان

فرنسا تتمنّى حصول خطوة إيجابية تسبق زيارة ماكرون إلى السعودية

Lebanon 24
01-12-2021 | 17:21
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أوضحت مصادر سياسية عبر "اللواء" أنه "بالنسبة إلى قضية الوزير جورج قرداحي فقد فهم أن الجانب الفرنسي يتمنى قيام خطوة إيجابية معينة تسبق حديث الرئيس الفرنسي مع المسؤولين السعوديين وهذه الخطوة عملانيا تقوم على استقالة الوزير قرداحي وهي تمكن الجانب الفرنسي من التحاور مع الجانب السعودي والمسؤولين في دول الخليج من أجل فك العزلة في لبنان"".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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