لبنان

أرقام جهنمية عن التضخّم والفقر

Lebanon 24
01-12-2021 | 17:28
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علمت "اللواء" من مصادر في دائرة الاحصاء المركزي ان المعدل الوسطي للتضخم ما بين 2019 و2021 وصل إلى 519 بالمئة وأن المواد الغذائية على سبيل المثال ارتفعت خلال هذه الفترة 240 بالمئة، والألبسة 340 بالمئة، فيما الدواء والاستشفاء ارتفع إلى حدود 380 بالمئة.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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