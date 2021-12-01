جلسة لمجلس النواب الأسبوع المقبل

علمت "اللواء" ان "الرئيس نبيه برّي بصدد توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس النواب الثلاثاء أو الأربعاء المقبل للمصادقة على بعض التعديلات المطلوبة للبدء في تنفيذ البطاقة التمويلية".

(اللواء)