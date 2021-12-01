لبنان

لائحة "مستقبلية" بدون "المستقبل"في بيروت

Lebanon 24
01-12-2021 | 22:33
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كتبت" الاخبار": رغم عدم وضوح الصورة الانتخابية داخل تيار "المستقبل"، بسبب غياب الرئيس سعد الحريري وعدم إعلانه رسمياً قراراً بعدم خوض الاستحقاق النيابي، بدأ بعض من يدورون في فلك التيار التحضير لتحالفات والبحث في لوائح أولية. ووفق المعلومات، فإن رئيس "جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية" أحمد هاشمية يعمل على تركيب لائحة في بيروت تضم نبيل بدر ومحمود الجمل والنائبة رولا الطبش ومرشحاً عن الجماعة الإسلامية، إضافة إلى النائب نزيه نجم أو المحامي ميشال فلاح. وبحسب المصادر، فإن اللائحة إذا تألّفت لن تخوض الانتخابات باسم تيار المستقبل.
 
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