لبنان

محاولات جدية لاستقالة قرداحي وهذا موقف "الثنائي الشيعي"

Lebanon 24
01-12-2021 | 22:49
A-
A+
Doc-P-892529-637740210742405764.jpg
Doc-P-892529-637740210742405764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مطلعة على مسار العمل الجاري لحلحلة ازمة لبنان مع الخليج لـ«اللواء» «ان هناك محاولة جدية يقودها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجل ان يقدم وزير الاعلام جورج قرداحي على الاستقالة قبل وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرياض كبادرة حسن نية لبنانية لاعطاء الرئيس الفرنسي ورقة تساعده على فتح كوة في جدار الازمة وتليين موقف المملكة حيال لبنان».
لكن" الديار" افادت" ان الثنائي  الشيعي رفض عرضا للضغط على قرداحي ودفعه  الى الاستقالة وتسليف هذه الورقة لماكرون قبل لقائه محمد بن سلمان ليستطيع التفاوض وبيده هذه الورقة المهمة".
كما نقلت" الديار "عن قرداحي قوله "فليؤمن الرئيس الفرنسي الضمانات المطلوبة من السعودية بان استقالتي تحل المشكلة وتعيد الامور الى طبيعتها، وعندئذ استقيل".
وكتب ابراهيم الامين في " الاخبار":لا وزير الإعلام جورج قرداحي ينوي الاستقالة، ولن يمشي أحد باقتراح تعديل وزاري يشمل إطاحة الرجل مع وزير للتيار الوطني الحر وثالث من حصة الثنائي الشيعي ورابع من حصة ميقاتي أو الحريري، لكي لا يبدو التخلص من قرداحي عقاباً شخصياً له أو ضربة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. والمداولات حول هذه الفكرة لا تبدو جدية، خصوصاً أن أحداً غير مستعد لتقديم أربعة أضاح بهدف إرضاء السعودية من دون مقابل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:55 | 2021-12-02
04:00 | 2021-12-02
03:58 | 2021-12-02
03:45 | 2021-12-02
03:45 | 2021-12-02
03:30 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website