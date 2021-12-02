اعلان هام من وزير الصحة.. هذا ما سيتم التوقيع عليه اليوم

أعلن وزير الصحة فراس أبيض في تغريدة عبر تويتر أنه سيتم اليوم الاعلان عن اتفاقية مع البنك الدولي لدعم تعرفات استشفاء مرضى وزارة الصحة العامة بنسبة ثلاث اضعاف ونصف، وهي دخلت حيز التنفيذ من البارحة.وأكد الابيض أن هذه الاتفاقية تهدف الى الحد من التكاليف الاضافية التي يتكبدها المواطن، بالاضافة الى زيادة دخل الطبيب المعالج.