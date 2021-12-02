جدول أسعار المحروقات سيصدر غداً الجمعة.. فهل سيشهد ارتفاعاً؟

استبعدت مصادر معنية بالملف النفطي لـ"لبنان 24" أن يشهد جدول المحروقات غداً ارتفاعاً في الاسعار نتيجة الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، إضافة الى تراجع أسعار النفط عالميا.

ودعت المصادر الى انتظار قرار مصرف لبنان، الذي سيحدد على أساسه سعر الدولار على منصة صيرفة، ليتم على أساسه تسعير المحروقات في السوق.