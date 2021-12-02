عبدالله: للأسف!

عبثا نحاول بدون حكومة فاعلة وناشطة ان نعالج هذا الكم المتراكم من الأزمات ،وفي كل القطاعات،
وفي علاقات لبنان مع الخارج، ومع عمقه العربي بشكل خاص.
للأسف،في هذا النظام الطائفي المتخلف،والعصي على التغيير، الحسابات الفئوية تتقدم على المصلحة الوطنية !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 2, 2021
عبثا نحاول بدون حكومة فاعلة وناشطة ان نعالج هذا الكم المتراكم من الأزمات ،وفي كل القطاعات،
وفي علاقات لبنان مع الخارج، ومع عمقه العربي بشكل خاص.
للأسف،في هذا النظام الطائفي المتخلف،والعصي على التغيير، الحسابات الفئوية تتقدم على المصلحة الوطنية !