لبنان

عبدالله: للأسف!

Lebanon 24
02-12-2021 | 01:04
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غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على حسابه عبر "تويتر"، كاتِباً: "عبثا نحاول بدون حكومة فاعلة وناشطة ان نعالج هذا الكم المتراكم من الأزمات، وفي كل القطاعات، وفي علاقات لبنان مع الخارج، ومع عمقه العربي بشكل خاص".

وأضاف، "للأسف، في هذا النظام الطائفي المتخلف،والعصي على التغيير، الحسابات الفئوية تتقدم على المصلحة الوطنية!".
 
 
 
 
 
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