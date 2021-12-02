سرقة من نوع جديد في طرابلس... السارقون لا يرحمون!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه استفاق سكان شارع روضة الزيتون في ابي سمراء - طرابلس صباح اليوم على سرقة عدد من "موتيرات" المياه التابعة لاحد المباني في المنطقة.



ويذكر ان منطقة ابي سمراء تتعرض في الآونة الاخيرة الى موجة من سرقة "موتيرات" المياه.