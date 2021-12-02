بعد العطل الذي طرأ على الشبكة ...هذا ما اعلنته شركة الفا!

اعلنت شركة "ألفا" في بيان، عن "عودة خدماتها الى طبيعتها في منطقة الشمال، بعدما أصلحت هيئة أوجيرو العطل الذي طرأ على شبكة الألياف الضوئية العائدة لها في المنطقة".