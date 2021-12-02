لبنان

بعد العطل الذي طرأ على الشبكة ...هذا ما اعلنته شركة الفا!

Lebanon 24
02-12-2021 | 01:23
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اعلنت شركة "ألفا" في بيان، عن "عودة خدماتها الى طبيعتها في منطقة الشمال، بعدما أصلحت هيئة أوجيرو العطل الذي طرأ على شبكة الألياف الضوئية العائدة لها في المنطقة".
 
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الفا

عطل

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