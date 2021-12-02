لبنان

الفرزلي حسم أمره: مع مَن سيكون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-12-2021 | 01:45
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بالرغم من وضوح شكل التوازنات السياسية والشعبية في دائرة البقاع الغربي- راشيا وحجمها، الا ان المفاوضات لا تزال تحصل بين الشخصيات والاحزاب الوازنة فيها، من اجل رسم التحالفات في ما  بينهم.

وبحسب مصادر مطلعة فإن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي حسم موقفه وخياره الانتخابي بالتحالف مع تيار المستقبل بغض النظر عن موقع التيار، بمعنى اخر فان الفرزلي سيكون حليفا للمستقبل، سواء تحالف الاخير مع قوى الثامن من اذار ام لم يتحالف.

وترى المصادر ان الفرزلي يرى ان حظوظ فوزه عالية حتى لو خاض المعركة الانتخابية مع "المستقبل" من دون اي تحالف اخر.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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