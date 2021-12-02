لبنان

بعد فقدانها 3 من أطفالها بحادث دهس في استراليا.. إعلان غير متوقع من عائلة عبدالله اللبنانية

Lebanon 24
02-12-2021 | 02:04
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لم يترك الله عائلة ليلى وداني عبد الله التي فقدت 3 من أبنائها بعملية دهس في استراليا، من دون أن يعيد رسم الفرحة إلى قلوبهم، فقد أعلنت العائلة اللبنانية عن حمل ليلى، معتبرة انها "إشارة خاصة مرسلة من الله"، على ان يبصر المولود الجديد النور في آذار المقبل.
 



ولفتت ليلى في حديث لصحيفة The Catholic Weekly، الى أن "المولود الجديد هو استجابة لصلاة أطفالهم ليانا البالغة من العمر 12 عامًا وأليكس 7 سنوات ومايكل 5 سنوات"، وقالت: "لقد أرسل الله إلينا نعمة". 

وتابعت ليلى: "ما زلنا نتألم ونبكي كل يوم، لكن مثل الجميع، لدينا صليب نحمله في الحياة ويمكننا اختيار حمله بسلام وحب وانسجام، هذا هو إيماننا ككاثوليك، إيماننا يجعلنا نستمر ويسمح للأطفال بأن يكونوا قادرين على الشفاء والنظر إلى الحياة بطريقة إيجابية في خضم آلامهم وعذابهم".

ومنذ نحو عامين، دهس سائق مخمور 4 أطفال لبنانيين، 3 منهم من عائلة واحدة في مدينة سيدني الاسترالية، الا أن الصدمة كانت بردة فعل عائلة عبدالله، وتحديداً ليلى التي فاجأت كلماتها عن الإيمان والمغفرة العالم. 
وقالت ام الضحايا عن السائق وقتها: "أنا لا أكرهه، لكني لا أريد رؤيته، الكره ليس من شيم المؤمنين بدينهم، أريد مسامحته، لكني أريد أيضا أن تأخذ العدالة مجراها".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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