لبنان

قطع طريق عام الضنية محلة الفوار أمام مركز المعاينة الميكانيكية.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-12-2021 | 01:51
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عمد عدد من الشبان على قطع طريق عام الضنية محلة الفوار أمام مركز المعاينة الميكانيكية احتجاجا على استمرار احتجاز بعض شبان المنطقة، وفق مندوبة "لبنان 24".
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الفوار

المعاينة الميكانيكية

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