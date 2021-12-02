لبنان

موسم الأعياد بدأ.. هذا وضع الحجوزات في الفنادق

Lebanon 24
02-12-2021 | 02:18
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أشار نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر الى ان الحجوزات في الفنادق حتى الساعة لا تزال ضئيلة جداً، محمّلا الدولة مسؤولية عدم اتخاذ أي إجراء لتحسين صورة لبنان بما يعزّز القطاع السياحي، لكنه عوّل على إمكانية زيادة الحجوزات في الأيام الأخيرة قبل الأعياد المجيدة من قبل المغتربين اللبنانيين.

 

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أوضح الأشقر ان المشكلة الأساسية سياسية تنعكس على الاقتصاد ومن ضمنه السياحة، وقال: "ننتظر مبادرة ما من المسؤولين خلال هذه الفترة بما يسهم بإحياء القطاع السياحي إذ حتى الآن لا إعلانات عن حفلات".

 

وعن حظر التجوّل لغير الملقحين، رأى الأشقر أنه ضمن وقت معيّن يبقى أفضل من الإقفال الشامل.

 

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