لبنان

التجمع الطبي: اوميكرون سريع الانتشار وسيقتحم لبنان

Lebanon 24
02-12-2021 | 02:21
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لفت رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" البرفسور رائف رضا، في تصريح، الى  أن "اوميكرون سيقتحم لبنان"، وحذر من "انتشاره السريع حيث أنه لم يعد محصورا في جنوب أفريقيا فقط، وانما انتقل الى أوروبا وبعض الحالات تظهر في الخليج".
 
وأسف لـ "تصريح وزير الصحة الدكتور فراس الابيض بأنه لا طيران بين لبنان وجنوب أفريقيا وكأنه محصور فيها"، متسائلا "هل هذا الكلام يصرف في منع انتقاله دون اعتماد تفلته لدول عدة، وأنه سريع الانتشار، واخترق حصون الملقحين في بعض الدول؟ وهل لبنان سيسثنى؟ وهل وضعت وسميت المختبرات التي لها القدرة في تشخيصه، واستنفرت دون أن نغفل أن تجمعنا كان قد حذر من الدلتا سابقا، وها هو يكرر أن البلد موبوء، وان احصائيات وزارة الصحة لا تشمل من لن يتمكنوا ماديا من إجراء فحوص pcr. لذا نكرر وننصح بيوم PCR مجاني لتقييم الاعداد،  قبل إجراء ماراتون اللقاح الذي قد يؤذي أثناء إعطائه لحالات مصابة غير مشخصة".
 
وختم: "نتساءل اين التشدد في اجراءات الوقاية حين نرى قلة من الناس من تضع الكمامة بغياب التباعد والوقاية"، مشيرا الى ان "عدم اقفال البلد في الأعياد سيؤدي الى ازدياد الحالات، ولا طاقة للدولة والناس من تكاليف العلاج في ظل غلاء الدواء والطبابة مما يساهم في ازدياد حالات الوفيات وتفشي الكورونا".
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