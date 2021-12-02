لبنان

مجرى نهر الغدير بحلة جديدة.. ووزير الاشغال يعلّق (صور)

Lebanon 24
02-12-2021 | 02:23
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غرّد وزير الاشغال العامة علي حميّة عبر "تويتر" وكتب: مجرى نهر الغدير كما بدا اليوم ٢-١٢-٢٠٢١ ، وكما يجب أن يبقى كل يوم، شكراً للفرق الفنية لمتعهدي الوزارة، شكراً لكل المواطنين القاطنين هناك، والذين يحافظون ويبذلون جهودا لعدم  انسداد مجراه حرصا على سلامتهم وعلى السلامة العامة.
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