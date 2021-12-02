مجرى نهر الغدير بحلة جديدة.. ووزير الاشغال يعلّق (صور)

مجرى نهر الغدير كما بدا اليوم ٢-١٢-٢٠٢١ ، وكما يجب أن يبقى كل يوم
شكراً للفرق الفنية لمتعهدي الوزارة ، شكراً لكل المواطنين القاطنين هناك ، والذين يحافظون ويبذلون جهودا لعدم انسداد مجراه حرصا على سلامتهم وعلى السلامة العامة pic.twitter.com/36UgZspEUM
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 2, 2021
مجرى نهر الغدير كما بدا اليوم ٢-١٢-٢٠٢١ ، وكما يجب أن يبقى كل يوم
شكراً للفرق الفنية لمتعهدي الوزارة ، شكراً لكل المواطنين القاطنين هناك ، والذين يحافظون ويبذلون جهودا لعدم انسداد مجراه حرصا على سلامتهم وعلى السلامة العامة pic.twitter.com/36UgZspEUM