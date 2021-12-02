مجرى نهر الغدير بحلة جديدة.. ووزير الاشغال يعلّق (صور)

غرّد وزير الاشغال العامة علي حميّة عبر "تويتر" وكتب: مجرى نهر الغدير كما بدا اليوم ٢-١٢-٢٠٢١ ، وكما يجب أن يبقى كل يوم، شكراً للفرق الفنية لمتعهدي الوزارة، شكراً لكل المواطنين القاطنين هناك، والذين يحافظون ويبذلون جهودا لعدم انسداد مجراه حرصا على سلامتهم وعلى السلامة العامة.

مجرى نهر الغدير كما بدا اليوم ٢-١٢-٢٠٢١ ، وكما يجب أن يبقى كل يوم

شكراً للفرق الفنية لمتعهدي الوزارة ، شكراً لكل المواطنين القاطنين هناك ، والذين يحافظون ويبذلون جهودا لعدم انسداد مجراه حرصا على سلامتهم وعلى السلامة العامة pic.twitter.com/36UgZspEUM — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 2, 2021