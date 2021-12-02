الانهيار المالي ينزع التغطية الصحية عن اللبنانين

بعد الانهيار الحاد لليرة اللبنانية امام الدولار، باتت نسبة 18% من اللبنانيين قادرة فقط على دخول المستشفيات اليوم،هذا الواقع سببه عجز الجهات الحكومية الضامنة عن تأمين كلفة الاستشفاء التي أصبحت باهظة، لا سيما في المستشفيات الخاصة، وسط تخوف من أن تصبح الرعاية الصحية في البلاد متاحة للمقتدرين فقط.فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن عملية قسطرة للقلب اي "الميل"، وتركيب ressort باتت كلفتها الفي دولار، فمن أين للبعض تأمين هذا المبلغ؟