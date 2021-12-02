تطور جديد بالتحضيرات للانتخابات النيابية... اليكم التفاصيل

في إطار التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرارا قضى بتشكيل لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الانتخابية، انفاذاً لقانون الانتخابات النيابية ٤٤/٢٠١٧ المعدّل بموجب القانون النافذ حكماً رقم ٨ تاريخ ٣-١١-٢٠٢١.