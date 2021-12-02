لبنان

خطف في آب الماضي.. ومداهمات في دار الواسعة بحثاً عنه

Lebanon 24
02-12-2021 | 03:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" الى ان قوة من الجيش داهمت  بلدة دار الواسعة في بعلبك بحثاً عن المخطوف اللبناني عبد لله ناصر الدين الذي كان قد خطف من بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي من قبل مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع بعدما اطلقوا عليه النار في اب الماضي بهدف توقيف الخاطفين.
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