خطف في آب الماضي.. ومداهمات في دار الواسعة بحثاً عنه

أفادت مندوبة "لبنان 24" الى ان قوة من الجيش داهمت بلدة دار الواسعة في بعلبك بحثاً عن المخطوف اللبناني عبد لله ناصر الدين الذي كان قد خطف من بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي من قبل مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع بعدما اطلقوا عليه النار في اب الماضي بهدف توقيف الخاطفين.