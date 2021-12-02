لبنان

"دعم فاتورة الاستشفاء"... هذا ما اعلنه الابيض عن الاتفاقية مع البنك الدولي!

Lebanon 24
02-12-2021 | 03:58
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قال وزير الصحة العامة فراس أبيض: "كان لا بدّ منّا أن نرفع جهوزية المستشفيات ولكن لا بدّ أن نجد طريقة أيضاً لإراحة المواطن عبر دعم فاتورة الاستشفاء وهذا ما نعلنه اليوم".

اضاف في مؤتمر صحافي: "نعمل على فصل الأتعاب بين المستشفيات والأطباء لنؤكّد أنّ الحقّ يصل للجميع في هذا الموضوع وهذا الأمر يساهم في صمود الطبيب وتقدير جهده".

وشكر أبيض "فريق البنك الدولي وفريق وزارة الصحة على جهودهم لأنّهم تمكّنوا بسرعة قياسيّة من الانتهاء من برنامج دعم القطاع الصحي الذي نُعلن عنه اليوم".
وكان وزير الصحة قد غرد صباحاً عبر حسابه على "تويتر": "سيتم اليوم الاعلان عن اتفاقية مع البنك الدولي لدعم تعرفات استشفاء مرضى وزارة الصحة العامة بنسبة ثلاث اضعاف ونصف، وهي دخلت حيز التنفيذ من البارحة. تهدف الاتفاقية الى الحد من التكاليف الاضافية التي يتكبدها المواطن، بالاضافة الى زيادة دخل الطبيب المعالج."
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