لبنان

ميقاتي بحث مع وزير البيئة في خطة النفايات الصلبة

Lebanon 24
02-12-2021 | 03:55
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اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين وتم خلال الاجتماع البحث في وضع خطة اكثر استدامة للنفايات الصلبة.

 

اثر اللقاء قال الوزير ياسين: بحثنا بموضوع النفايات الصلبة والخطة التي نعمل عليها من اجل إدارة اكثر استدامة لهذا الملف، ونحن نعمل لتفادي أزمة اضراب عمال شركات جمع النفايات، فهناك مشكلة في العقود بين الشركات وبين مجلس الإنماء والإعمار وجرى نقاش حول كيفية حلها، والتفكير بإدارة مستدامة لهذا القطاع.

 

وأجاب ردا على سؤال: "نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها اخذين بعين الإعتبار التضخم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من اجل تفادي أزمة في الشارع."

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