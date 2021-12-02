المنخفض الجوي انحسر.. إليكم بالتفاصيل طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، و ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى متقلب يوم الأحد.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات .

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة بعد الظهر.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 24 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 16 درجة

- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 35 كلم/س .

- الانقشاع: جيد على الساحل و متوسط على المرتفعات

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75%

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,25

- ساعة غروب الشمس: 16,29