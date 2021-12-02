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لبنان
توقيف تاجر مخدرات وسلاح بمخيم نهر البارد
Lebanon 24
02-12-2021
|
04:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعد متابعة ومراقبه دقيقة تم توقيف المدعو ر. أ.م من قبل مخابرات العبدة - نهر البارد وهو متهم بالاتجار بالمخدرات والسلاح بمخيم نهر البارد، ويتم التحقيق معه لاحالته للمراجع المختصه.
المصدر: لبنان 24
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سلاح
مخيم نهر البارد
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