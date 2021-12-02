توقيف تاجر مخدرات وسلاح بمخيم نهر البارد

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعد متابعة ومراقبه دقيقة تم توقيف المدعو ر. أ.م من قبل مخابرات العبدة - نهر البارد وهو متهم بالاتجار بالمخدرات والسلاح بمخيم نهر البارد، ويتم التحقيق معه لاحالته للمراجع المختصه.