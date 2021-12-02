لبنان

نفّذوا أكثر من 10 عمليات سرقة استهدفت أنبوب النفط العراقي المخزّن في طرابلس.. هذا مصيرهم

Lebanon 24
02-12-2021 | 04:24
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صدر عـن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي: توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام أشخاص مجهولين، بسرقة كميّات من النفط الخام المخزّنة داخل أنبوب النفط العراقي-ليس قيد التشغيل حاليًّا- والذي يرتبط بمنشآت طرابلس.

 

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة، إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف هوية الفاعلين، وتوقيفهم.

 

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت القطعات المذكورة من تحديد هوية المتورطين، ومن بينهم:

 

     م. خ. (من مواليد عام 1982، سوري)

     ف. ع. (من مواليد عام 1973، لبناني)

 

بتاريخ 26-11-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشعبة من توقيف المذكورَين، بالتزامن، في مدينة طرابلس.

 

ضُبِطَ في محلٍ عائد للموقوف الثاني، في المنية، حافلتا "فان" من نوع هيونداي بداخل كل منهما خزان حديدي سِعة /2000/ ليتر. وأحد الخزانَين ممتلئ بالنفط الخام المسروق. إضافةً إلى ضبط مضخّة وخرطوم، يُستخدمان في عملية سرقة النفط. كذلك ضُبط بحوزة الموقوف الأول، كمية من حشيشة الكيف.

 

 بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من /10/ عمليات سرقة، استهدفت أنبوب النفط المذكور، وبيعها في بلدة وادي خالد، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين، متوارين عن الأنظار.

 

تم تسليم كمية النفط المضبوطة الى إدارة منشآت النفط في طرابلس. وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.

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