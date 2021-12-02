"اجراءات عاجلة".. عون استقبل نقيب الأطباء

استقبل الرئيس عون نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف الذي طلب اتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة تجدد موجة الكورونا مع عدم جهوزية القطاع الاستشفائي والطبي لمواجهتها.