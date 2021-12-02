في عيدها الـ50...الحريري: مبروك للامارات دولة السهل الممتنع

غرّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر "تويتر": "مبروك للامارات شعبا وقيادة ومقيمين، ٥٠ سنة اتحاد وتطور وعمران وتنمية. انها امارات زايد، دولة السهل الممتنع ونموذج الحداثة العربية الذي يجمع الكل على نجاحه في تكريس مفهوم الدولة العصرية المزدهرة، مع المحافظة على روح اماراتية خليجية عربية اصيلة".