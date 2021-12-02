في عيدها الـ50...رسالة من قرداحي للإمارات

أطيب تحية من القلب، الى الامارات الحبيبة، قيادةً وشعباً، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين..
خمسون عاماً، كأنها خمسون قرناً من الانجاز والتطور والرقي والطموح..
1/2#الإمارات_العربية_المتحدة #عام_الخمسين_للإمارات_2021 #اليوم_الوطني_الخمسين
— George Kordahi (@GKordahi) December 2, 2021
أطيب تحية من القلب، الى الامارات الحبيبة، قيادةً وشعباً، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين..
خمسون عاماً، كأنها خمسون قرناً من الانجاز والتطور والرقي والطموح..
1/2#الإمارات_العربية_المتحدة #عام_الخمسين_للإمارات_2021 #اليوم_الوطني_الخمسين