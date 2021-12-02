لبنان

في عيدها الـ50...رسالة من قرداحي للإمارات

Lebanon 24
02-12-2021 | 04:49
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جه وزير الإعلام جورج قرداحي، التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الـ50.

وكتب قرداحي في تغريدة على "تويتر": "أطيب تحية من القلب، الى الامارات الحبيبة، قيادة وشعبا، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين.. خمسون عاما كأنها خمسون قرنا من الانجاز والتطور والرقي والطموح".

وأضاف: "مسيرة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسّخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشعّ انوارها على العالم.. أحبتي في الامارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير".
 
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