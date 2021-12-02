لبنان

"منذ منتصف الليل"...توقف خدمة الانترنت في هذه المناطق!

Lebanon 24
02-12-2021 | 04:55
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 يعاني مشتركو خدمة  DSL من اوجيرو في بلدتي الدوير والشرقية من توقف  خدمة الانترنت منذ منتصف ليل امس بشكل كامل. 

وقد انعكس الامر سلبا على طلاب المدارس والجامعات في البلدتين الذين يتابعون تعليمهم عن بعد ، وناشد الاهالي المشتركين مع اوجيرو الجهات المعنية "معالجة العطل في أسرع وقت ممكن" .
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