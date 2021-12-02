"منذ منتصف الليل"...توقف خدمة الانترنت في هذه المناطق!

يعاني مشتركو خدمة DSL من اوجيرو في بلدتي الدوير والشرقية من توقف خدمة الانترنت منذ منتصف ليل امس بشكل كامل.



وقد انعكس الامر سلبا على طلاب المدارس والجامعات في البلدتين الذين يتابعون تعليمهم عن بعد ، وناشد الاهالي المشتركين مع اوجيرو الجهات المعنية "معالجة العطل في أسرع وقت ممكن" .