لبنان

زحمة سير خانقة من الجية باتجاه صور.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-12-2021 | 04:33
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن زحمة سير خانقة من الجية باتجاه صور بسبب احتراق سيارة في المحلة .
 
 
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