سلام يجتمع بقادة المنظمات الدولية الداعمة للبنان: التجارة والتنمية والشباب ركائز الاقتصاد

في إطار زيارته الى جنيف، اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بالأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ربيكا غرينسبان، وجرى عرض المشاريع التي يستفيد منها لبنان ضمن نطاق عمل المنظمة.

كما تم البحث في الخطوات المقبلة لجهة التعاون بين المنظمة والحكومة اللبنانية، بحيث تستفيد هذه الأخيرة من الخبرات العريقة للمنظمة لوضع سياسات تقود الإقتصاد اللبناني نحو التعافي والنمو في مختلف المجالات، ابرزها:- تنفيذ توصيات تقرير سياسة الإستثمار في لبنان والتي وضعها UNCTAD منذ ثلاثة سنوات لتحسين بيئة الإستثمارفي لبنان.- تحديث و تطوير النظام الإلكتروني للجمارك اللبنانية ووضع سياسات جمركية محدثة تساهم في تغذية الخزينة اللبنانية.- وضع استراتيجية تجارية شاملة بالتعاون مع الوزارات المعنية.- وضع سياسات عصرية للتجارة الإلكترونية.كما وضعت السيدة غرينسبان بتصرف الوزارة خبرات المنظمة لتقديم المشورة في مجال تحديث القوانين التي تساهم في خلق بيئة تجارية سليمة في لبنان، منها قانون حماية المستهلك، قانون المنافسة، قوانين الملكية الفكرية واستراتيجيات النقل التجاري وادارة المرافئ الحيوية.كما التقى الوزير سلام بالمديرة التنفيذية للمركز الدولي للتجارة (ITC) دوروثي نغامبي تيمبو، بحضور سفيرة لبنان لدى سويسرا رولا نور الدين والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير سليم بدورة.خصص اللقاء للحديث عن المشاريع التي يقوم بها المركز في لبنان لا سيما ورش العمل والتدريبات المخصصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تدريب النساء اللبنانيات على التجارة الرقمية، إضافة إلى مشاريع أخرى لدعم القطاع العام، وخاصةً وزارة الإقتصاد والتجارة في مجال تكنولوجيا المعلومات.كما بحث الطرفان في سبل استقطاب تمويل دولي إضافي من أجل دعم لبنان بمشاريع أخرى تحفز التجارة وتنعش الإقتصاد.وجددت السيدة تيمبو التزام المركز بالدعم التقني للبنان في حال عاد لتفعيل عملية انضمامه الى منظمة التجارة العالمية، اذ ان اي مفاوضات تجارية ستكون واسعة النطاق وتتطلب مهارات ودراسات واستراتيجية تجارية فعالة .