لبنان

حريق كبير وزحمة سير من الصالومي وصولا إلى سن الفيل... ماذا يجري في سوق الاحد؟ (صور وفيديو)

Lebanon 24
02-12-2021 | 05:39
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اندلع حريق كبير في محلة سوق الاحد، ما تسبب بزحمة سير خانقة من الصالومي باتجاه جسر الواطي - سن الفيل.
 
وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتعمل على إطفاء الحريق.
 
ولاحقا، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه عند الساعة 11:30 من تاريخ 02-12-2021 ورد الى غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت مكالمةً هاتفية تفيد عن اندلاع حريق داخل سوق الأحد الشعبي، على الفور انطلقت فرقة من فوج الاطفاء وفور وصولها كانت النيران مندلعة بقوة في محل لبيع الأنتيك، وقد عمل رجال الفوج على مكافحة النيران بالسرعة اللازمة من خلال إستعمال مادة الـ ( FOAM ) لإخماد الحريق نظراً لوجود مواد سريعة الاشتعال  (بنزين ، تنر) وقد تمت السيطرة على الحريق واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
 
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