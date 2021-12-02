المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: شكوى ضد أحد المعتدين على مجرى نهر الليطاني

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى جزائية امام النيابة العامة المالية بحق المدعو عمر العلي ( صاحب مؤسسة العلي التجارية _ لتقشير البطاطا في زحلة ) لقيامه بتكرار التعدي على مجرى نهر الليطاني من خلال تصريفه للصرف الصناعي الغير معالج بطريقة لا تراعي الشروط البيئية المطلوبة .وطلبت المصلحة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لجهة اقفال المؤسسة لحين تسوية وضعه البيئي و ذلك منعا لتفاقم الضرر.و لفتت المصلحة الى انها قد رصدت التعدي في اثناء القيام بتبليغ المدعى عليه موعد جلسة امام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة للنظر بالشكوى المقدمة من المصلحة بحقه بالجرم نفسه.