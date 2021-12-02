لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: شكوى ضد أحد المعتدين على مجرى نهر الليطاني

Lebanon 24
02-12-2021 | 05:45
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تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى جزائية امام  النيابة العامة المالية  بحق المدعو عمر العلي ( صاحب مؤسسة العلي التجارية _ لتقشير البطاطا  في زحلة )  لقيامه بتكرار التعدي على مجرى نهر الليطاني من خلال  تصريفه للصرف الصناعي الغير معالج بطريقة لا تراعي الشروط البيئية المطلوبة . 
وطلبت المصلحة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لجهة اقفال المؤسسة لحين تسوية وضعه البيئي و ذلك منعا لتفاقم الضرر.
و لفتت المصلحة الى انها قد رصدت التعدي في اثناء القيام بتبليغ  المدعى عليه موعد   جلسة امام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة للنظر بالشكوى المقدمة من المصلحة بحقه بالجرم نفسه.
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