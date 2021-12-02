اجتماع لمناقشة مشروع تأمين الكهرباء دون إنقطاع في طرابلس.. اليكم التفاصيل

أعلن رئيس لجنة الطاقة والبيئة في بلدية طرابلس المهندس محمد نور الأيوبي، في لقاء عقده في مكتبه، مشاركته في "اجتماع عقد في شركة كهرباء لبنان، لمناقشة مشروع تأمين التيار الكهربائي دون إنقطاع ضمن مدينة طرابلس وجوارها، حضره مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير مكلفا من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للإطلاع مباشرة على الكتاب المقدم من الأيوبي، الرامي الى تقديم "نموذج حل" لتأمين التيار الكهربائي دون إنقطاع ضمن مدينة طرابلس وجوارها قابل للتوسع مستقبلا ليشمل كافة المناطق اللبنانية".وقال الايوبي: "نظرا لأهمية الموضوع، شارك في الإجتماع أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المدير العام ممثلة بمدير كهرباء قاديشا المهندس عبدالرحمن مواس، رئيس المصلحة الادارية ماريو شديد، رئيس مصلحة الرقابة الذاتية فؤاد صليبا، رئيس مصلحة الإنتاج المهندس باسم خياط، ورئيس مصلحة الدروس والاشغال المهندس سيمون فارس ورئيس دائرة الدروس والاشغال المهندس زياد العبد، بهدف متابعة الأمر بجلسات متلاحقة بالسرعة القصوى للإحاطة بكافة الجوانب التي قد تعيق التنفيذ".