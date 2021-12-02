لبنان

عون: للتجاوب مع حملات التلقيح ضد كورونا ورفع منسوب التدابير الوقائية

Lebanon 24
02-12-2021 | 06:05
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف الذي طلب اتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة تجدد موجة الكورونا مع عدم جهوزية القطاع الاستشفائي والطبي لمواجهتها.
 
ودعا عون "للتجاوب مع حملات التلقيح ضد كورونا ورفع منسوب التدابير الوقائية وجهوزية المستشفيات لمواجهة أي طارىء".
 
أما أبو شرف، فقال بعد اللقاء: "أكدت للرئيس عون ضرورة التأهب لمواجهة خطر تفشي الوباء وهو اعطى توجيهاته الى الجهات المعنية بإيلاء هذه المسألة الاهتمام اللازم".
 
كذلك، عرض عون أوضاع منطقة الشوف مع النائب فريد البستاني ورئيس بلدية الدامور شارل غفري وأعطى توجيهاته لمتابعة موضوع تشييد مستشفى الدامور الحكومي، بعدما رصدت له الاعتمادات اللازمة وتم تلزيمه منذ اشهر، لكن العمل لم يبدأ فيه بعد.
 
وفي سياق آخر، هنأ عون رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالعيد الوطني: نصبو الى أفضل العلاقات الثنائية ونقدّر ما لكم من آيادٍ بيضاء تجاه لبنان واللبنانيين.
 

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