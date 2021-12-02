لبنان

اليكم أبرز ما أقرّته لجنة المال.. ترقية رتباء وتصفير فوائد مصرفية

Lebanon 24
02-12-2021 | 06:15
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أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "اللجنة أقرت اقتراح القانون المتعلق بترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي بعد الاخذ بملاحظات وردت في رد فخامة الرئيس للقانون بعد ان تأكدت من كلفته المالية المتواضعة وامكانية تأمينها من موازنة وزارة الداخلية".

وقال بعد لجنة المال: "أقرت اللجنة مبدئياً ترقية اشخاص ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام بعد الأخذ بملاحظات فخامة الرئيس الواردة في ردود أحيلت بالمرسومين رقم ١٧١٣ - ١٧١٤ وقد طرحتهم من خارج جدول الأعمال بعد موافقة الأعضاء الحاضرين".

وأضاف: "أحالت اللجنة اقتراح تصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية على لجنة فرعية بمشاركة الوزراء المعنيين لوضع ضوابط وآلية عادلة على أن تصدر تقريرها خلال 15 يوماً". 
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