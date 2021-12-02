تصنيف عالمي لصورة العسكري الذي إحتضن طفلا خلال أحداث الطيونة

نشرت قيادة الجيش عبر صفحتها على "فيسبوك" صورة عسكري في الجيش ينقذ طفلا ابان احداث الطيونة، وصنفت إحدى صور العام ونشرتها وكالة "رويترز" من ضمن 97 صورة اندرجت تحت هذا التصنيف.