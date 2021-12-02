لبنان

في علما... جرحى في حادث سير (صور)

Lebanon 24
02-12-2021 | 06:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق عام بلدة علما في الضنية، ما ادى الى سقوط مجموعة من الجرحى.
 
 
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