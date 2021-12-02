لبنان

حميه: صندوق النقد الدولي قد يكون جزءا من الحل وليس الحل بأكمله

Lebanon 24
02-12-2021 | 06:48
A-
A+
Doc-P-892704-637740497393034512.png
Doc-P-892704-637740497393034512.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس، مؤكدا أمامه سعيه الى "إيجاد حلول لتأمين إيرادات للخزينة العامة من اجل اعادة تعزيز دور لبنان بين دول العالم"، لافتا الى أن "صندوق النقد الدولي قد يكون جزءا من الحل وليس الحل بأكمله".
 
وقال حميه: "إننا كدولة علينا الاعتماد على إيجاد الحلول المناسبة لبلدنا ولشعبنا ضمن تفعيل واستثمار ما هو موجود لدينا، من خلال جلب الايرادات لمرافق الدولة".
 
وأجرى حميه ودو ريكولفيس جولة أفق حول المشاريع التي تم بحثها سابقا وتعنى بها الوزارة، تتعلق بمرافىء بيروت، طرابلس، صيدا وصور والنقل المشترك وسكك الحديد، وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:10 | 2021-12-02
06:00 | 2021-12-02
05:32 | 2021-12-02
06:33 | 2021-12-02
06:38 | 2021-12-02
08:43 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website