سلسلة لقاءات وزارية وديبلوماسية في السراي الحكومي

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعات وزارية وديبلوماسية في السراي الحكومي اليوم، والتقى في هذا الاطار سفيرة فرنسا آن غريو وعرض معها المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وزير البيئة

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين الذي قال بعد الاجتماع: بحثنا في موضوع النفايات الصلبة والخطة التي نعمل عليها من اجل إدارة اكثر إستدامة لهذا الملف، ونحن نعمل لتفادي أزمة اضراب عمال شركات جمع النفايات، لان هناك مشكلة في العقود بين الشركات ومجلس الإنماء والإعمار تناقشنا في كيفية حلها، والتفكير بإدارة مستدامة لهذا القطاع.

وقال ردا على سؤال: "نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها اخذين بعين الإعتبار التضخم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من اجل تفادي أزمة في الشارع".





وزير التربية

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة. واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.





عربيد

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد الذي قال اثر اللقاء: "عرضنا أموراً ذات طابع إقتصادي، إجتماعي ومعيشي، ومن ضمنها موضوع الأجور.

لقد وضعته في أجواء الحملة التي أطلقناها تحت عنوان: "كانون الأول صفر اشتباك"، وتمنيت على القوى السياسية أن تلتزم هذا الشهر بهذه الحملة، فلبنان يستأهل أن نعطيه فرصة، وقد سمعت منه كلاما مشجعا في هذا الشأن، وهو يؤيد الهدوء في السياسة علنا من خلاله نجد حلولا للمشاكل".



اضاف: "تطرقنا أيضا لموضوع الأجور وللجنة المؤشر التي أشارك في جزء من اجتماعاتها، ونحن نتكل دوما على دعم دولة الرئيس، والمجلس الإقتصادي والاجتماعي يلعب دوره بكونه صلة وصل بين قوى الإنتاج والحكومة وناقلا لمزاج الناس التي تركز اهتمامها الأن على الأمور الإجتماعية والمعيشية". واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد الذي قال اثر اللقاء: "عرضنا أموراً ذات طابع إقتصادي، إجتماعي ومعيشي، ومن ضمنها موضوع الأجور.لقد وضعته في أجواء الحملة التي أطلقناها تحت عنوان: "كانون الأول صفر اشتباك"، وتمنيت على القوى السياسية أن تلتزم هذا الشهر بهذه الحملة، فلبنان يستأهل أن نعطيه فرصة، وقد سمعت منه كلاما مشجعا في هذا الشأن، وهو يؤيد الهدوء في السياسة علنا من خلاله نجد حلولا للمشاكل".اضاف: "تطرقنا أيضا لموضوع الأجور وللجنة المؤشر التي أشارك في جزء من اجتماعاتها، ونحن نتكل دوما على دعم دولة الرئيس، والمجلس الإقتصادي والاجتماعي يلعب دوره بكونه صلة وصل بين قوى الإنتاج والحكومة وناقلا لمزاج الناس التي تركز اهتمامها الأن على الأمور الإجتماعية والمعيشية".



مجلس رجال الأعمال اللبناني - العراقي

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من مجلس رجال الأعمال اللبناني -العراقي برئاسة عبد الودود نصولي ضم السادة: اياد موصلي، فادي خيرالله، سامر كبارة، خليل زنتوت، ناجي مزنر، رفائيل دبانة، مروان صيداني، شكيب شهاب، اندريه نادر.



اثر اللقاء تحدث اياد موصلي باسم الوفد فقال: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي وعرضنا له المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال اللبنانيين من ديون مترتبة لهم لدى رجال الاعمال والادارة في العراق والتي تبلغ نحو 950 مليون دولار ا أميركيا، ونحن ما زلنا نسعى لتحصيلها".



أضاف: "تلقينا من دولة الرئيس تفهماً لقضيتنا ووعدنا بمتابعة الموضوع حتى الوصول الى حقوق اللبنانيين تجاراً ورجال أعمال. كما طالبنا بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة ببن لبنان والعراق التي وقع عليها لبنان عام 2000 ولم تُفعّل في العراق. كذلك طالبنا بالسماح للشاحنات اللبنانية بالدخول محملة ببضائعها إلى العراق، لأنه بتم تفريغها عند الحدود ونقلها على متن شاحنات عراقية".



وإستقبل رئيس مجلس الوزراء وزيرة الاعلام السابقة منال عبد الصمد.