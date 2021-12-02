فصيلة درك "شمسطار" تتعرض لاطلاق النار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة اشخاص من الـ "زعيتر" في بلدة جبعا البقاعية على اطلاق النار من اسلحة حربية باتجاه قوة من فصيلة درك شمسطار، خلال محاولتها قمع مخالفات بناء في البلدة.