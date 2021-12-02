لبنان

فصيلة درك "شمسطار" تتعرض لاطلاق النار

Lebanon 24
02-12-2021 | 07:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة اشخاص  من الـ "زعيتر" في بلدة جبعا البقاعية على اطلاق النار من اسلحة حربية باتجاه قوة من فصيلة درك  شمسطار، خلال محاولتها قمع مخالفات بناء في البلدة.
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سمسطار

زعيتر

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