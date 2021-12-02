بيان لمعهد البحوث الصناعية.. هذا ما جاء فيه

صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال شهر تشرين الثاني 2021.-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد ( 2.433 بيانا جمركيا).-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) ( 43 بيانا جمركيا).-البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة( 458 بيانا جمركيا).- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 553 بيانا جمركيا.- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.379 بيانا جمركيا.- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.140 بيانا جمركيا.- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 58 بيانا جمركيا وتوزعت على الشكل التالي:مسحوق غسيل (13)، سائل جلي (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (31)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (8)، أجهزة طبية (1)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (1)، زيت هيدروليك (3)علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدونة على المنتجأو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 43 بيانا جمركيا.- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 15 بيانا جمركيا.وهي مفصلة على الشكل التالي:مسحوق غسيل - نسبة الملح 41.8 في المائة ونسبة المواد الفعالة 5.4 في المائة - 6860 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل- نسبة الملح 20.8 في المائة -2350 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة الملح 16.1% -8785 كغ- تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة الملح 13.8%- 2150 كغ- تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة الملح 37.5 في المائة ونسبة المواد الفعالة 2 في المائة - 9857 كغ- تركيا - مرفأ طرابلس/سائل جلي- نسبة المواد الفعالة 4.9% + تلوث جرثومي -6241 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل- نسبة الملح 25.7 في المائة ونسبة المواد الفعالة 6.6 في المائة - 51000 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل- نسبة الملح 41 في المائة- 2100 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل- نسبة الملح 33 في المائة ونسبة المواد الفعالة 4.3 في المائة - 2520 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل- نسبة الملح 35.5 في المائة ونسبة المواد الفعالة 2.3 في المائة - 3750 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل- نسبة الملح 53.55% - 16770 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل- نسبة الملح 23.4 في المائة ونسبة المواد الفعالة 7.7 في المائة - 24900 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل- نسبة الملح 17.6 في المائة- 25620 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/سائل جلي تلوث جرثومي - 15840 كغ - سوريا - المصنع/زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 350 بدل 200 - 1965 ليتر- الإمارات العربية المتحدة - مرفأ طرابلس/زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 260 بدل 170 - 6200 ليتر- تركيا - مرفأ بيروت.