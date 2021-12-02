وزير العمل تابع اوضاعا نقابية وعمالية مع زواره

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من نقابة مقاولي الاشغال العامة في لبنان برئاسة المهندس مارون حلو.ثم استقبل وفدا من نقابة المستخدمين في المدارس الرسمية برئاسة كمال حمية وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر.وقد عرض الوفد للوزير بيرم "مطالبهم المحقة والغبن اللاحق بهم والتي ستكون قيد متابعة من قبل وزير العمل والمعنيين".كما استقبل الوزير بيرم وفدا من نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان برئاسة النقيب شحادة المصري الذي طالب ب"تحقيق حقوقهم التي يمنحهم اياها قانون العمل اللبناني".واستقبل ايضا نقيب المعلوماتية والتكنولوجيا جورج خويري، ثم وفدا من كاريتاس عرض معه سبل التعاون.