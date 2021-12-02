لبنان

كلاس: أهلا بأبطال الأرز في وطن الأرز

Lebanon 24
02-12-2021 | 08:15
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غرد وزير التربية الدكتور جورج كلاس عبر حسابه على "تويتر": "منتخب شباب لبنان لكرة القدم منتخب واعد. أهلا بأبطال الأرز في وطن الأرز. هدفوا أكثر ليفرح لبنان أكثر. شكرا لجهود اللاعبين والإداريين. شكرا للإتحاد اللبناني لكرة القدم".
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