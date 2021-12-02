بعد توقف أعمال شركة "سيتي بلو".. بلدية تتبع هذه الاجراءات لجمع النفايات

صدر عن بلدية الغبيري البيان الآتي:"بعد توقف شركة "سيتي بلو" عن كنس الطرق ورفع النفايات نتيجة الغبن الذي لحق بهم بموجب العقد الموقع مع مجلس الإنماء والإعمار حيث باتت الشركة تخسر نتيجة سعر صرف الدولار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع سعر المحروقات لا سيما المازوت.بناء عليه، قررت شركة "سيتي بلو" وقف كافة الأعمال التي كانت تقوم بها من كنس ورفع للنفايات ضمن أقضية بعبدا وعاليه والشوف، ستعمل بلدية الغبيري ضمن إمكاناتها المتواضعة على التخفيف من النفايات الموجودة في بعض الشوارع الرئيسية.ونطلب من اهلنا الكرام أيضا المساعدة في التخفيف منها من خلال الآتي:1 - وضع النفايات في أكياس محكمة ومتينة ومقفلة بشكل جيد.2 - إنزال النفايات بعد الساعة 7 مساء ( وعدم وضعها في الشارع خلال النهار).3 - عدم حرق النفايات في حال تكدسها لأن ضرر الحرق أكبر بكثير من تركها.4 - عدم رمي الأوراق وما شاكل في الشوراع.5 - العمل على التنظيف أمام محالكم التجارية او تكليف الناطور بالتنظيف امام الأبنية.آملين منكم التجاوب لحين إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة".