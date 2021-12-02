لبنان

المرتضى قرر تسمية فيلم "يوسف" ليترجم الى الاسبانية وعرضه في صالات السينما الكولومبية

Lebanon 24
02-12-2021 | 08:21
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 قرر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، تنفيذا للاتفاق مع سفارة دولة كولومبيا،، تسمية  فيلم "يوسف" للمخرج كاظم فياض من انتاج شركة "Blue House" ومن بطولة حسين حيدر، فايز قزق، ختام اللحام، وسام صباغ ، محمد فوعاني، اياد نور الدين وحسين فرحات، الذي نال جائزتي :"أفضل أول عمل سينمائي في مهرجان الإسكندرية السنيمائي 2021 وجائزة التحكيم الخاصة في مهرجان العالم الاسيوي للأفلام  في هوليوود لكي يترجم الى اللغة الإسبانية لعرضه في كولومبيا على هواة السينما هناك من باب نشر الثقافة السينمائية اللبنانية على شريحة واسعة من متذوقي الفن السابع باللغة الاسبانية.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

فنون ومشاهير

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